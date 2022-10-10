Чотири ракети з десяти – знищили наша ППО. Але інші, на жаль, вдарили по області. На місці зараз працюють спецслужби. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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На Дніпропетровщині є загиблі та поранені

Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину,

– написав Резніченко.

Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Без електроенергії перебувають понад 80 тисяч людей. Постачання світла вже намагаються відновити.

Голова Дніпропетровської ОВА зазначає, що Росія атакувала область навмисно зранку – тоді, коли люди йшли на роботу.

"Ворог бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Важко і боляче. Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе", – наголосив Валентин Резніченко.

Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка та обласної прокуратури

Офіс генпрокурора почав розслідування

Через цинічний обстріл Дніпропетровщини Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Відкрито кримінальні провадження за фактом "порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством".

У прокуратурі додають, що Росія пошкодила об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, багатоповерхівки, громадський транспорт і автівки містян. Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронці.