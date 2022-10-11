Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, водопостачання також практично відновили.
До теми США засуджують терористичні обстріли: Зеленський зустрівся з послом і главою дипмісії
На Львівщині вже майже скрізь знову є світло
Тимошенко зазначив, що у Львові станом на 22:21:
- електропостачання під'єднали на 95%,
- водопостачання відновили на 70%.
Своєю чергою, в області електропостачання відновили на 90%. Глава ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби.
Дякую фахівцям Львівобленерго та Укренерго за оперативність. Через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів,
– додав очільник Львівщини.
Козицький зауважив, що для того, щоб допомогти енергетичній системі пройти це випробування, потрібно максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00.
"Аби мати постійний доступ до інформації – придбайте радіоприймач на батарейках. Єдність та мудрість – наша головна зброя проти окупантів. Бережіть себе. Не ігноруйте повідомлень про загрозу", – зазначив голова ОВА.
Варто подивитися – Для чого Путіну масований удар по Україні: відео