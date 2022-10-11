Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, водопостачання також практично відновили.

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На Львівщині вже майже скрізь знову є світло

Тимошенко зазначив, що у Львові станом на 22:21:

електропостачання під'єднали на 95%,

водопостачання відновили на 70%.

Своєю чергою, в області електропостачання відновили на 90%. Глава ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби.

Дякую фахівцям Львівобленерго та Укренерго за оперативність. Через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів,

– додав очільник Львівщини.

Козицький зауважив, що для того, щоб допомогти енергетичній системі пройти це випробування, потрібно максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00.

"Аби мати постійний доступ до інформації – придбайте радіоприймач на батарейках. Єдність та мудрість – наша головна зброя проти окупантів. Бережіть себе. Не ігноруйте повідомлень про загрозу", – зазначив голова ОВА.

Зверніть увагу! Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що 10 жовтня російські окупанти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину з них збили системи ППО. Однак деякі влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

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