Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий утром 11 октября сообщил о сбитии иранского дрона. По его словам, сбит "Shahed-136", который Россия использует против Украины.

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Враг массово атакует Украину дронами

Кроме того, Сергей Гамалий информировал, что в Хмельницкой области работает ПВО. Именно с работой ПВО связаны звуки взрывов, которые слышали жители Хмельницкой области.

Стоит отметить, что Россия атакует дронами иранского производства разные регионы Украины. В частности, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что поздно ночью оккупанты пытались атаковать Одесчину и Николаевщину.

Однако все 8 дронов врага были сбиты – 5 в Николаевской области и 3 в Одесской области. Эту информацию подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко, заявивший, что во время утренней воздушной тревоги в Одесской области работает ПВО .

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже сообщил, что в регионе сработали средства противовоздушной обороны. "С предварительного пуска ПВО ВСУ отработало на пятерку (Одесская/Николаевская)", – написал Виталий Ким.

Российские военные 11 октября впервые дронами-камикадзе атаковали Винницкую область. Иранскими дронами оккупанты нанесли удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

В Украине продолжается воздушная тревога

Утром 11 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.

Около 9:30 появилась информация о взрывах в Кривом Роге и Ровно. Кроме того, звуки взрывов слышны в Киевской области. По предварительной информации, в Киевской области работает ПВО.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области.

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