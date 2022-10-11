Про це 24 каналу розказав міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, станом на ранок 11 жовтня, у місті на 100% відновили постачання води та електрики, а також увесь громадський транспорт зокрема й трамваї та тролейбуси, виїхали на свої маршрути.

Зверніть увагу Будуть нові атаки, – Садовий розповів, як Львів готується до можливих ударів

Мер Львова зауважив, що спеціалісти працювали усю ніч. Зараз обленерго може виправляти ще якісь дрібні проблеми, а фахівці працюють над відновленням подачі гарячої води.

Водночас Садовий подякував львів'янам за розуміння ситуації. Він розповів, що після атаки найбільше містян цікавило, коли ж запрацюють світлофори, аби можна було безпечно пересуватися вулицями.

Потрібно бути готовими до гірших сценаріїв

Це для нас останній дзвінок, навіть набат, тому що мені самому навіть страшно уявити, якби така атака відбулася б у 15-градусний мороз,

– зауважив Садовий.

Саме тому він закликав прислухатися до рекомендацій, які дають фахівці щодо підготовки до важкої зими. Адже будь-яким ремонтним службам, навіть найгеніальнішим, потрібен час, щоб відновити роботу. А оскільки ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах критичної інфраструктури, по підстанціях, розслаблятися не можна.

"У кожному будинку, де є укриття, і де є технічна можливість, треба облаштовувати пункти обігріву, як це вже зробили багато львів'ян", – наголосив міський голова.

Садовий зауважив, що 10 жовтня показало, що багато львів'ян були більш-менш готовими – мали вдома павербанки, невеличкі дизель-генератори в ОСББ тощо. Водночас інші були розслаблені та непідготовлені.

Я думаю, це достатньо серйозний шоковий удар, тому треба готуватися до складних періодів. Війна триває, і ми є в часі війни,

– підкреслив він.

Не нехтуйте сигналами тривоги

Також львівський мер зауважив, що останнім часом мешканці Києва та західних регіонів здебільшого не спускалися в укриття, коли чули сирени повітряної тривоги. Однак війна не закінчилася, загроза залишається, і потрібно бути обачними.

За словами Садового, метою такої масової ракетної атаки було дестабілізувати ситуацію, посіяти страх. Однак росіяни отримали зворотний ефект – українці лише розізлилися ат почали ще більше вірити та підтримувати ЗСУ.

Нам потрібно загнати їх в барліг, в тайгу, тільки тоді ми будемо жити, а наші діти матимуть перспективу,

– підсумував Садовий.

Андрій Садовий про ситуацію у Львові після ракетного обстрілу 10 жовтня: дивіться відео

Ракетні удари по Львову 10 жовтня