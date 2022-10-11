Про це 24 каналу сказав міський голова Львова Андрій Садовий. Він впевнений, що нові атаки будуть і до цього треба бути готовими.

До теми Десятки пожеж та сотні знеструмлених міст і сіл: у ДСНС розповіли про масовану атаку

За його словами, будуть нові ракетні удари по критичній інфраструктурі, яка нищиться дуже серйозно.

Підлітає один дрон чи вдаряє ракета і підстанції немає… Це велика мужність наших енергетиків, що вони працюють і виправляють ситуацію навіть під час ракетних ударів,

– заявив Садовий.

Мер Львова запевнив, що якщо українці хочуть пережити цю зиму здорові, то в кожному будинку, де є укриття, має бути облаштований пункт обігріву. "Поставити пічку коштує 50 доларів, і ми це централізовано в місті організовуємо. Але багато людей зневажають це та нехтують. Вдома також треба мати теплий одяг та інші речі, які потрібні для виживання, зокрема повербанки", – сказав він.

Голова Львова додав, що місто підсилить свою службу. "Так, вчора пів дня майже половина підстанцій по водоканалу отримували енергію від наших дизельгенераторів, це ж стосується лікарень", – відповів він.

Також головне – це укриття. Слава Богу, що вчора у Львові ніхто не загинув, хоча загроза була велика. Сьогодні буде багато звернень до мешканців міста, до всіх українців, щоб ми розуміли відповідальність. Адже Путін хоче використати зиму як ворога нам,

– зазначив Садовий.

Андрій Садовий розповів про ситуацію у Львові: відео



Він зауважив, що на відновлення підстанцій йде багато роботи. "Якщо вона повністю знищена, то перебудувати її складно. Але ворог не розуміє, що в нас є запасні варіанти", – сказав він.

За його словами, ці ресурси не безмежні, тому треба, щоб люди подумали про прості речі, аби зимою бути з теплом. "Ми все рівно переможемо, але головне – зберегти здоров'я та життя", – підсумував Садовий.

Яка ситуація у Львові з електроенергією та водопостачання? Російські окупанти 10 жовтня завдали масованого удару по Львову. Внаслідок цього в місті зникло світло. Тепер мер Андрій Садовий зазначив, що електропостачання відновили, весь громадський транспорт. Водопостачання також відновили у Львові на 100%, зараз лише є питання щодо гарячої води.