Об этом 24 каналу сказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он уверен, что новые атаки будут и к этому нужно быть готовыми.

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По его словам, будут новые ракетные удары по критической инфраструктуре, которая уничтожается очень серьезно.

Подлетает один дрон или ударяет ракета и подстанции нет… Это большое мужество наших энергетиков, когда они работают и исправляют ситуацию даже во время ракетных ударов,

– заявил Садовый.

Мэр Львова заверил, что если украинцы хотят пережить эту зиму здоровыми, то в каждом доме, где есть укрытие, должен быть обустроен пункт обогрева. "Поставить печку стоит 50 долларов, и мы это централизованно в городе организовываем. Но многие презирают это и пренебрегают. Дома также нужно иметь теплую одежду и другие вещи, которые нужны для выживания, в частности повербанки", – сказал он.

Глава Львова добавил, что город усилит свою службу. "Да, вчера пол дня почти половина подстанций по водоканалу получали энергию от наших дизельгенераторов, это касается больниц", – ответил он.

Также главное – это укрытие. Слава Богу, что вчера во Львове никто не погиб, хотя угроза была велика. Сегодня будет много обращений к жителям города, всем украинцам, чтобы мы понимали ответственность. Ведь Путин хочет использовать зиму как врага нам,

– отметил Садовый.

Андрей Садовый рассказал о ситуации во Львове: видео



Он отметил, что на возобновление подстанций уходит много работы. "Если она полностью уничтожена, то перестроить ее сложно. Но враг не понимает, что у нас есть запасные варианты", – сказал он.

По его словам, эти ресурсы не безграничны, поэтому нужно, чтобы люди подумали о простых вещах, чтобы зимой быть с теплом. "Мы все равно победим, но главное – сохранить здоровье и жизнь", – подытожил Садовый.

Какая ситуация во Львове с электроэнергией и водоснабжением? Российские оккупанты 10 октября нанесли массированный удар по Львову. В результате в городе исчез свет. Теперь мэр Андрей Садовый отметил, что электроснабжение возобновлено, весь общественный транспорт курсирует. Водоснабжение также возобновили во Львове на 100%, сейчас есть только вопросы по горячей воде.