Окупанти продовжують масовано обстрілювати мирне населення України, знеструмлюючи міста. 11 жовтня росіяни влучили в Ладижинську ТЕС, що у Вінницькій області.
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Постраждалі через обстріл станції
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов о 14:12 написав у своєму телеграм-каналі, що декілька людей мають поранення внаслідок атаки.
Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога. Поранення отримали 3 особи. На місці працюють рятувальники,
– написав голова області.
Також він повідомив, що окупанти уразили два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі.
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В телеграмі оперативного командування "Південь" написали, що окупанти поцілили в станцію іранськими безпілотниками, та, окрім того, загалом випустили більше десятка крилатих ракет.
Ворог випустив по півдню України 16 крилатих ракет, зокрема 3 "Калібри" і 13 Х-55, а також спрямував 2 дрони-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури,
– написали ОК "Південь"
Також вони наголосили, що на місці катастрофи працюють рятувальники.
Нагадаємо, об 07:39 глава Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, росіяни завдали удару по ТЕС під час повітряної тривоги іранськими БПЛА.
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