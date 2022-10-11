Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович. Раніше Надя Дорофєєва показала, що їй пишуть росіяни після ракетного терору.

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Путін шукав привід для ескалації

Арестович розповів, що Путін шукав привід для ескалації. Вона йому потрібна для того, щоб упоратись з суспільною думкою у себе у країні, продемонструвати впевненість і волю до перемоги. Особливо його цікавить думка тієї групи, до якої він дотичний. Треба показати, чи Акела промахнувся, чи ще щось може. Говорити про те, що це не пов'язано з Кримським мостом, не варто.

Це було помітно з його виступу, він сам про це заявив, і воно було подано ними, як відповідь. Ми досі не знаємо, хто підірвав Кримський міст, я підозрюю, що вони,

– зазначив радник глави Офісу Президента України.

Він додав, що пропагандистські пабліки, які стрибали від радості, вимагали відповіді за удар по сакральній жилці Путіна, що називається Кримський міст. Він є суттю його режиму, його влади.

Путін нічого не досяг ударами

Радник глави Офісу Президента України продовжив, що Путін розширив агресію ще на 8 областей, 16 міст. Однак це чергова дурість у їхньому виконані. Вони влупили приблизно 300 мільйонів доларів за добу, приблизно 200 мільйонів було збито. Електроенергія, водопостачання в тих регіонах були відновлені вже до вечора, або наступного дня зранку.

"У країні, де є 16 атомних енергоблоків, у принципі неможливо "покласти" світло й тепло. Можна створити певні проблеми з розподіленням, однак у цілому, не можна поставити таку країну "на коліна". З військової точки зору, це абсолютний ідіотизм", – зауважив Арестович.

Світ налаштований радикально

За його словами, росіяни лише налаштували світ проти себе радикально. Ті люди, з якими вони ще могли загравати на Заході, які протягом тижня говорили про необхідність домовитись, серед яких Трамп, Маск, Меркель. У них тепер не лишилось аргументів. З ким ви хочете домовлятись? З тими, хто б'є по цивільній інфраструктурі?

Німці дуже швидко відреагували, мовляв, усе, передаємо ППО для захисту мирних людей. Постраждало консульство Німеччини в Києві, постраждала будівля Європейської комісії в Києві, постраждало посольство Румунії. Посольство – це територія іншої країни, тож, якщо мовити казуїстично, удар був нанесений по території Румунії,

– наголосив радник глави Офісу Президента України.

Арестович сказав, що тепер буде вирішене питання надання кращих систем ППО, що раніше гальмувалось. Та й загалом швидкості й номенклатури військової допомоги Україні.

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Ознаки геноциду

Він також розповів, що Росія веде абсолютно геноцидну війну. Згідно з міжнародним правом, жодна країна не може бути осторонь у такому випадку. Нейтралітет щодо геноциду неможливий, і всі зобов'язані вживати заходів. Уже відреагувала Генасамблея ООН, яка сказала, що Росія постійно порушує всі принципи ООН. Відповідно, незабаром будуть прийняті відповідні жорсткі рішення.

"Ми стали тільки зліші. Якби вони були гросмейстерами, вони б ніколи так не зробили", – підсумував радник глави Офісу Президента України.

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