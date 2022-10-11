Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Ранее Надя Дорофеева показала, что ей пишут россияне после ракетного террора .

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Путин искал повод для эскалации

Арестович рассказал, что Путин искал повод для эскалации. Она ему нужна для того, чтобы справиться с общественным мнением у себя в стране, продемонстрировать уверенность и волю к победе. Особенно его интересует мнение той группы, к которой он причастен. Надо показать, промахнулся ли Акела, или еще что-то может. Говорить о том, что это не связано с Крымским мостом, не стоит.

Это было заметно из его выступления, он сам об этом заявил, и оно было подано ими как ответ. Мы до сих пор не знаем, кто взорвал Крымский мост, я подозреваю, что они,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что прыгавшие от радости пропагандистские паблики требовали ответа за удар по сакральной жилке Путина, которая называется Крымский мост. Он есть сущность его режима, его власти.

Путин ничего не добился ударами

Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что Путин расширил агрессию еще на 8 областей, 16 городов. Однако это очередная глупость в их исполнении. Они убили примерно 300 миллионов долларов в сутки, примерно 200 миллионов были сбиты. Электроэнергия, водоснабжение в тех регионах были возобновлены уже к вечеру или на следующий день утром.

"В стране, где есть 16 атомных энергоблоков, в принципе невозможно "положить" свет и тепло. Можно создать определенные проблемы с распределением, однако в целом нельзя поставить такую страну "на колени". С военной точки зрения, это абсолютный идиотизм" , – заметил Арестович.

Мир настроен радикально

По его словам, россияне лишь настроили мир против себя радикально. Те люди, с которыми они еще могли заигрывать на Западе, в течение недели говорили о необходимости договориться, среди которых Трамп, Маск, Меркель. У них теперь не осталось аргументов. С кем вы хотите договариваться? С бьющими по гражданской инфраструктуре?

Немцы очень быстро отреагировали, мол, все передаем ПВО для защиты мирных людей. Пострадало консульство Германии в Киеве, пострадало здание Европейской комиссии в Киеве, пострадало посольство Румынии. Посольство – это территория другой страны, так что, если говорить казуистически, удар был нанесен по территории Румынии,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Арестович сказал, что теперь будет решен вопрос предоставления лучших систем ПВО, что раньше тормозилось. Да и вообще, скорости и номенклатуры военной помощи Украине.

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Признаки геноцида

Он также рассказал, что Россия ведет геноцидную войну. Согласно международному праву, ни одна страна не может быть в стороне в таком случае. Нейтралитет по геноциду невозможен, и все обязаны принимать меры. Уже отреагировала Генассамблея ООН, сказавшая, что Россия постоянно нарушает все принципы ООН. Соответственно, скоро будут приняты соответствующие жесткие решения.

"Мы стали только злее. Будь они гроссмейстерами, они бы никогда так не сделали", - подытожил советник главы Офиса Президента Украины.

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