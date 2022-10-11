Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Ранее сообщалось о том, что СБУ ликвидировала 2 группы диверсантов из ЧВК "Вагнер" в Харьковской области.

Важно Бомбоубежище в Харькове: адреса укрытий в случае ракетной атаки России

Харьков получил 9 ракетных ударов

Черненко отметила, что, по сообщению ОВА, Харьков получил 9 ракетных ударов. Часть российских ракет сбили силы ПВО. Утром 10 октября было слышно 5 – 6 взрывов. Били по инфраструктуре, что повлияло на то, что Харьковская область осталась без света и воды. Впрочем, ремонтные бригады сразу же выехали на объекты ремонтировать это.

Впечатляет, насколько мощно и слаженно они это делают, потому что это не первые обстрелы, когда бьют именно по таким объектам. По области уже начали возвращать свет и воду уже после обеда 10 октября, а в Харькове вечером практически весь город, за исключением Шевченковского района, был с электричеством и чуть позже с водой,

– заметила корреспондентка.

Метрополитен был выключен

Она продолжила, что метрополитен отключили и перевели в режим укрытий. Однако с утра 11 октября он уже работает по графику. Наземный транспорт также был остановлен, но его максимально продублировали автобусами, где это было возможно, чтобы развести людей.

"Отсутствие воды компенсировали подвозом воды. Магазины уже также знают, как действовать. Многие из них работали с генераторами, и за наличные деньги можно было приобрести то, что надо. Некоторые просто на листе записывали кто что у них купил и потом просто заносили в свои базы продаж. Жизнь в Харькове не остановилась", – подчеркнула Черненко.

Люди готовы к отключениям электроэнергии

Корреспондентка добавила, что в Харьковской области много людей уже со спичками, свечами, фонарями, даже генераторами питания, чтобы сделать свою жизнь комфортной даже при таких условиях. Больницы, которые, вероятно, больше всего страдают от ударов по энергообъектам, работают на генераторах еще со времени предыдущих ударов. В городских властях отчитывались, что будут закупать еще.

Они будут подстраховываться при повторных целенаправленных ударах по объектам питания. Большая благодарность пекарням, которые подвозили повторно хлеб в магазины, откуда люди его мгновенно раскупали,

– подчеркнула она.

По словам Черненко, веерные отключения электроэнергии по Украине, предварительно, Харькова не будут касаться. В городских властях сообщили, если ситуация не ухудшится, то удастся обойтись без веерных отключений, потому что хватит питания именно на Харьковскую область.

К теме – Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео

Жизнь на деоккупированных территориях возобновляется

Она также рассказала, что, несмотря ни на что, на деоккупированных территориях жизнь восстанавливается. Спасатели даже при обстреле продолжают разбирать завалы в Изюме. Там много мест, где это нужно. Вокруг Балаклеи продолжают разминирование, где мы говорим, о нескольких сотнях взрывоопасных предметов. Продолжается подвоз воды как питьевой, так и технической.

"Продолжается ремонт на газовых сетях и сетях электропитания. Продолжают везти гуманитарные грузы как волонтеры, так и государственные организации и международные партнеры. Их поддерживают правоохранители и сопровождают эти грузы. Несмотря на отсутствие электричества, те, кто мог работать, продолжали работать. Жизнь продолжается. С этой сложной ситуацией в Харьковской области справились", – подытожила Черненко.

Новости Харьковщины: последние события