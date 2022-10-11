Среди диверсантов был задержан их командир. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что известно о задержании диверсантов

Как стало известно, сначала спецназовцы провели аэроразведку и установили базы "вагнеровцев" в Харьковской области. После этого врага оцепили и штурмовали с нескольких сторон.

Диверсанты были вооружены автоматами и гранатами. Одного "вагнеровца" ликвидировали, еще 4 – взяли в плен. Среди них – командир диверсантов, передавший СБУ важную разведывательную информацию, в частности, об устроенных оккупантами застенках украинцев.

Добавим только одно: все, кто пришел на нашу землю с враждебными намерениями, будут уничтожены! Мы работаем до полной победы! Слава Украине!

– отметили в ведомстве.

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