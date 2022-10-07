Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киве. В настоящее время он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

Важно СБУ сообщила о подозрении белорусу, который наемником пришел на войну в Украину

Что известно о преступной группировке

До побега Кивы в Россию злоумышленники выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы.

За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" из ОПЗЖ.

В состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России. Для коммуникации между собой использовали анонимные мессенджеры,

– отметили в СБУ.

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "прибылей".

Они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории. Своих клиентов подыскивали через личные связи и продавали "товар", используя разветвленную сеть дилеров.

Во время обысков у злоумышленников были обнаружены подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.

Что угрожает злоумышленникам

Планируется сообщение о подозрении организатору и участникам преступной группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников.

СБУ обезвредила в Киеве преступную группировку / фото Служба безопасности Украины

СБУ ловит предателей в Украине

Достойно внимания – СБУ разоблачила более 1,5 тысячи агентов Путина в Запорожской области: смотрите видео