Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Нині він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

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Що відомо про злочинне угруповання

До втечі Киви в Росію зловмисники виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з ОПЗЖ.

До складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення Росії. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери,

– зазначили в СБУ.

За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків".

Вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки і продавали «товар», використовуючи розгалужену мережу дилерів.

Під час обшуків у зловмисників виявили підготовлені до збуту наркотики і психотропи, а також обладнання для їхнього виготовлення.

Що загрожує зловмисникам

Наразі планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.

СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання / фото Служба безпеки України

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