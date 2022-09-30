Зокрема, він погрожував очільнику області фізичною розправою, якщо той не припинить роботу з організації захисту Луганщини від окупантів. Колаборанту уже повідомили про підозру.
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Що відомо про зрадника України
Як встановили в СБУ, злочинцем виявився 46-річний мешканець Рубіжного, який працював на рубіжанському хімзаводі "Зоря". Чоловік не лише погрожував керівнику Луганщини, а й пішов на співпрацю з Росіянами.
Так, з двома представниками Російських окупаційних військ він встановив зв'язок наприкінці лютого 2022 року. А на початку повномасштабного вторгнення Росії допомагав окупантам не лише захопити своє рідне місто, а й сусідній Сєвєродонецьк.
Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про:
- дислокацію та переміщення військової техніки Сил оборони України,
- дислокацію та переміщення особового складу українських військ,
- чисельність українських військ,
- розташування фортифікаційних споруд на околицях цих населених пунктів.
Для передачі даних він здійснював фото- та відеофіксацію, а зібраний матеріал відправляв "зв'язковим" з детальним описом через закриті канали зв’язку. Ці матеріали допомагали здійснювати більш точні удари по позиціях Сил оборони України, що забезпечувало ворогу тактичну перевагу у боях.
Правоохоронці затримали зрадника України ще навесні. Після цього знадобився час для експертиз, за результатами яких чоловікові оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
СБУ затримала колаборанта: відео
Колаборанти в Україні: останні новини
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