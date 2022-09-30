Зокрема, він погрожував очільнику області фізичною розправою, якщо той не припинить роботу з організації захисту Луганщини від окупантів. Колаборанту уже повідомили про підозру.

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Що відомо про зрадника України

Як встановили в СБУ, злочинцем виявився 46-річний мешканець Рубіжного, який працював на рубіжанському хімзаводі "Зоря". Чоловік не лише погрожував керівнику Луганщини, а й пішов на співпрацю з Росіянами.

Так, з двома представниками Російських окупаційних військ він встановив зв'язок наприкінці лютого 2022 року. А на початку повномасштабного вторгнення Росії допомагав окупантам не лише захопити своє рідне місто, а й сусідній Сєвєродонецьк.

Для цього він передавав ворогу детальну інформацію про:

дислокацію та переміщення військової техніки Сил оборони України,

дислокацію та переміщення особового складу українських військ,

чисельність українських військ,

розташування фортифікаційних споруд на околицях цих населених пунктів.

Для передачі даних він здійснював фото- та відеофіксацію, а зібраний матеріал відправляв "зв'язковим" з детальним описом через закриті канали зв’язку. Ці матеріали допомагали здійснювати більш точні удари по позиціях Сил оборони України, що забезпечувало ворогу тактичну перевагу у боях.

Правоохоронці затримали зрадника України ще навесні. Після цього знадобився час для експертиз, за результатами яких чоловікові оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ затримала колаборанта: відео

Колаборанти в Україні: останні новини

СБУ викрила та затримала на деокупованій території Харківщини чергову колаборантку. Вона погодилась на співпрацю окупантами та добровільно обійняла посаду у незаконному органі влади.

29 вересня в Одесі затримали 3 агентів ФСБ. Напередодні Дня Незалежності для картинки пропагандистих росЗМІ вони вивісили в місті Російський прапор, а також хотіли викрасти патріота-бізнесмена.

Таокж в Одесі СБУ затримала чоловіка, який "наводив" удари дронів-камікадзе по місту. Ним виявився українець, якого Російські спецслужби завербували ще на початку повномасштабного вторгнення.

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