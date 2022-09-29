Цього для зловмисників було замало і вони ще й хотіли викрасти патріота-бізнесмена. Усе сталося ще напередодні Дня Незалежності у серпні.
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Від початку повномасштабного вторгнення росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор росії з підписом: "Одесса – русский город",
– повідомило ДБР.
В Офісі генпрокурора повідомили, що фото цього прапора потім передали агресору, щоб його використали пропагандисти.
Організатором злочинів був місцевий мешканець. Він з 2014 року відкрито показував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах у місті.
Як діяли зрадники
За даними правоохоронців, вони збирали інформацію про місця дислокації військових об'єктів на території Одеси. Шукали дані про патріотично налаштованих активістів та передавали їх агресору. Планували створити агентурну мережу в правоохоронних органах Одеської області, щоб проводити підривну діяльність на користь росії.
Зрадники також були й звичайними злочинцями. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерством. У Офісі генпрокурора додали, що планували утримувати його в підвалі. При цьому хотіли за допомогою наркотиків і фізичного насильства примусити переоформити нерухомість та віддати інші цінні речі.
В Одесі затримали ворожих агентів: дивіться відео
СБУ також повідомила, що зловмисники купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували "закинути" у місто.
Ба більше, наступною акцією мало стати "привітання путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента росії.
Як затримали зрадників і що їм загрожує
Правоохоронці провели спецоперацію під час якої затримали "на гарячому" злочинців-зрадників, які намагались викрасти підприємця, застосувавши наркотики. Для цього вони переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді "зіграли" правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.
Справу проти ворожих агентів відкрили про державну зраду, колабораційну діяльність та викрадення людини. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне з конфіскацією майна.
Ворожі агенти в Україні
- СБУ затримала чоловіка, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одещини. Він українець, якого російські спецслужби завербували на початку повномасштабного вторгнення. Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до росії. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру.
- Також у Києві СБУ затримала російського агента. Мешканець Донеччини хотів потрапити до бойового спецпідрозділу полку "Азов", щоб доносити інформацію бойовикам.