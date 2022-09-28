СБУ наголосила на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України. Слідчі підозрюють зрадників у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про колабораційну діяльність.

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Кому повідомили про підозру

На Донеччині підозру від СБУ отримали:

  • Денис пушилін – "голова днр";
  • володимир бідьовка – "голова народної ради днр";
  • радомська олена – "секретар цвк днр".

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

  • Євген балицький – "голова військово-цивільної адміністрації" Запорізької області;
  • галина данильченко – "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;
  • олександр сауленко – "голова військово-цивільної адміністрації" Бердянська;
  • галина катющенко – "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області;
  • андрій сігута – "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району;
  • максим зубарев – "голова Якимівської громади" Мелітопольського району.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

  • Володимир сальдо – "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
  • кирило стрємоусов – "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
  • марина захарова – "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;
  • ольга кулик – "голова територіальної виборчої комісії" Генічеського району;
  • тамара мірошниченко – "голова територіальної виборчої комісії" Бериславського району;
  • олена саяхова – "голова тимчасової виборчої комісії" Каховського району;
  • людмила козлова – "голова тимчасової виборчої комісії" Скадовського району.


СБУ повідомила про підозру колаборантам / фото Служба безпеки України


Балицькому також повідомили про підозру / фото Служба безпеки України


Пушилін попав під підозру СБУ / фото Служба безпеки України

Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань росії і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

  • створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
  • сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
  • інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";
  • склали попередні списки учасників "плебісциту";
  • розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
  • забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

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