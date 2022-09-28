СБУ наголосила на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України. Слідчі підозрюють зрадників у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про колабораційну діяльність.

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Кому повідомили про підозру

На Донеччині підозру від СБУ отримали:

Денис пушилін – "голова днр";

володимир бідьовка – "голова народної ради днр";

радомська олена – "секретар цвк днр".

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген балицький – "голова військово-цивільної адміністрації" Запорізької області;

галина данильченко – "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;

олександр сауленко – "голова військово-цивільної адміністрації" Бердянська;

галина катющенко – "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області;

андрій сігута – "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району;

максим зубарев – "голова Якимівської громади" Мелітопольського району.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Володимир сальдо – "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

кирило стрємоусов – "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

марина захарова – "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;

ольга кулик – "голова територіальної виборчої комісії" Генічеського району;

тамара мірошниченко – "голова територіальної виборчої комісії" Бериславського району;

олена саяхова – "голова тимчасової виборчої комісії" Каховського району;

людмила козлова – "голова тимчасової виборчої комісії" Скадовського району.



СБУ повідомила про підозру колаборантам / фото Служба безпеки України



Балицькому також повідомили про підозру / фото Служба безпеки України



Пушилін попав під підозру СБУ / фото Служба безпеки України

Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань росії і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

створили територіальні дільниці для псевдоголосування;

сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;

інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";

склали попередні списки учасників "плебісциту";

розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;

забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

СБУ викриває колаборантів в Україні: останні новини

У деокупованих населених пунктах на Харківщині СБУ затримує зрадників. Вони виявили 16 колаборантів та списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій.

СБУ також викрила 6 "високопосадовців" – колаборантів на Харківщині та Запоріжжі, які підтримували дії росії. Їм повідомили про підозру.

А в Житомирській області наклали арешт на активи підприємства, бенефіціаром якого є гауляйтер з Херсонщини володимир сальдо.

Варте уваги – СБУ встановили командира росії, який відав наказ катувати в окупованому Херсоні: дивіться відео