СБУ отметила неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины. Следователи подозревают предателей в совершении уголовного правонарушения по статье о коллаборационной деятельности.
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Кому сообщили о подозрении
В Донецкой области подозрение от СБУ получили:
- денис пушилин – "глава днр";
- владимир бидевка – "глава народного совета днр";
- елена радомская – "секретарь цик днр".
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
- евгений балицкий – "глава военно-гражданской администрации" Запорожской области;
- галина данильченко – "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
- александр сауленко – "глава военно-гражданской администрации" Бердянска;
- галина катющенко – "глава центральной избирательной комиссии" Запорожской области;
- андрей сигута – "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района;
- максим зубарев – "глава Якимовской общины" Мелитопольского района.
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
- владимир сальдо – "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- кирилл стремоусов – "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;
- марина захарова – "глава центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
- ольга кулик – "глава территориальной избирательной комиссии" Генического района;
- тамара мирошниченко – "глава территориальной избирательной комиссии" Бериславского района;
- елена саяхова – "глава временной избирательной комиссии" Каховского района;
- людмила козлова – "глава временной избирательной комиссии" Скадовского района.
СБУ сообщила о подозрении коллаборантам / фото Служба безопасности Украины
Балицкому также сообщили о подозрении / фото Служба безопасности Украины
Пушилин попал под подозрение СБУ / фото Служба безопасности Украины
В частности, установлено, что эти коллаборанты при поддержке вооруженных формирований россии и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий по подготовке и организации проведения незаконного референдума, а именно:
- создали территориальные участки для псевдоголосования;
- сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;
- информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";
- составили предварительные списки участников "плебисцита";
- разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились изготовить и доставить их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;
- обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и т.д.
СБУ разоблачает коллаборантов в Украине: последние новости
- В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области СБУ задерживает предателей. Они обнаружили 16 коллаборантов и списки всех должностных лиц оккупационных администраций.
- СБУ также разоблачила 6 высокопоставленных должностных лиц – коллаборантов на Харьковщине и Запорожье, которые поддерживали действия россии. Им сообщили о подозрении.
- А в Житомирской области наложили арест на активы предприятия, бенефициаром которого является гауляйтер из Херсона владимир сальдо.
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