СБУ отметила неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины. Следователи подозревают предателей в совершении уголовного правонарушения по статье о коллаборационной деятельности.

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Кому сообщили о подозрении

В Донецкой области подозрение от СБУ получили:

  • денис пушилин – "глава днр";
  • владимир бидевка – "глава народного совета днр";
  • елена радомская – "секретарь цик днр".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

  • евгений балицкий – "глава военно-гражданской администрации" Запорожской области;
  • галина данильченко – "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
  • александр сауленко – "глава военно-гражданской администрации" Бердянска;
  • галина катющенко – "глава центральной избирательной комиссии" Запорожской области;
  • андрей сигута – "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района;
  • максим зубарев – "глава Якимовской общины" Мелитопольского района.

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

  • владимир сальдо – "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • кирилл стремоусов – "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • марина захарова – "глава центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
  • ольга кулик – "глава территориальной избирательной комиссии" Генического района;
  • тамара мирошниченко – "глава территориальной избирательной комиссии" Бериславского района;
  • елена саяхова – "глава временной избирательной комиссии" Каховского района;
  • людмила козлова – "глава временной избирательной комиссии" Скадовского района.


СБУ сообщила о подозрении коллаборантам / фото Служба безопасности Украины


Балицкому также сообщили о подозрении / фото Служба безопасности Украины


Пушилин попал под подозрение СБУ / фото Служба безопасности Украины

В частности, установлено, что эти коллаборанты при поддержке вооруженных формирований россии и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий по подготовке и организации проведения незаконного референдума, а именно:

  • создали территориальные участки для псевдоголосования;
  • сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;
  • информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";
  • составили предварительные списки участников "плебисцита";
  • разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились изготовить и доставить их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;
  • обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и т.д.

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