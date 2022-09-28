СБУ отметила неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины. Следователи подозревают предателей в совершении уголовного правонарушения по статье о коллаборационной деятельности.

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Кому сообщили о подозрении

В Донецкой области подозрение от СБУ получили:

денис пушилин – "глава днр";

владимир бидевка – "глава народного совета днр";

елена радомская – "секретарь цик днр".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

евгений балицкий – "глава военно-гражданской администрации" Запорожской области;

галина данильченко – "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;

александр сауленко – "глава военно-гражданской администрации" Бердянска;

галина катющенко – "глава центральной избирательной комиссии" Запорожской области;

андрей сигута – "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района;

максим зубарев – "глава Якимовской общины" Мелитопольского района.

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

владимир сальдо – "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;

кирилл стремоусов – "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;

марина захарова – "глава центральной избирательной комиссии" Херсонской области;

ольга кулик – "глава территориальной избирательной комиссии" Генического района;

тамара мирошниченко – "глава территориальной избирательной комиссии" Бериславского района;

елена саяхова – "глава временной избирательной комиссии" Каховского района;

людмила козлова – "глава временной избирательной комиссии" Скадовского района.



СБУ сообщила о подозрении коллаборантам / фото Служба безопасности Украины



Балицкому также сообщили о подозрении / фото Служба безопасности Украины



Пушилин попал под подозрение СБУ / фото Служба безопасности Украины

В частности, установлено, что эти коллаборанты при поддержке вооруженных формирований россии и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий по подготовке и организации проведения незаконного референдума, а именно:

создали территориальные участки для псевдоголосования;

сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;

информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";

составили предварительные списки участников "плебисцита";

разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились изготовить и доставить их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;

обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и т.д.

СБУ разоблачает коллаборантов в Украине: последние новости

В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области СБУ задерживает предателей. Они обнаружили 16 коллаборантов и списки всех должностных лиц оккупационных администраций.

СБУ также разоблачила 6 высокопоставленных должностных лиц – коллаборантов на Харьковщине и Запорожье, которые поддерживали действия россии. Им сообщили о подозрении.

А в Житомирской области наложили арест на активы предприятия, бенефициаром которого является гауляйтер из Херсона владимир сальдо.

Достойно внимания – СБУ установила командира россии, который отдал приказ пытать в оккупированном Херсоне: смотрите видео