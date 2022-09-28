Служба безопасности Украины разоблачила российских омоновцев, расстреливавших эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля. Им сообщили о подозрении.

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СБУ идентифицировала российских омоновцев

25 февраля захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.

В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро – получили тяжелые ранения.

К совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецк, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как омон) по Красноярскому краю,

– отметили в СБУ.

Так, не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, захватчики более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться.

Преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю.

СБУ подчеркнула, что получила их учредительные данные и контакты. Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

"В ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов и видеозапись свидетеля событий", – подчеркнули в ведомстве.

Пятерым захватчикам сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.



СБУ разоблачила российских омоновцев / фото Служба безопасности Украины

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