Злоумышленники в составе российских оккупационных войск воевали на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Важно Приказывал грабить и разрушать: еще один оккупант получил приговор в Украине

В Украине осудили 4 боевика

В частности, приговор 14 лет лишения свободы получил вражеский "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы ВСУ взяли в плен в Момотовом Харьковской области.

23-летний гражданин россии, мобилизованный из Донецка, воевал против украинского войска в отдельном стрелково-снайперском взводе 3 батальона 115 полка так называемого "днр" вооруженных сил россии.

В своем подразделении он отвечал за полевую связь и обеспечивал пропускной режим на блокпостах в районе населенных пунктов Веселое, Кутузовка и Момотово. Участвовал в боевых действиях под селом Бобровка.

В плен боевик попал вместе со своим взводом во время освобождения поселка Момотово,

– отметили спецслужбы.

Суд признал его виновным по двум статьям:

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Другого боевика, уроженца Антрацита, стрелка 208 полка так называемой "народной милиции лнр", бойцы ВСУ взяли в плен во время боев в районе города Рубежное в Луганской области. Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминировали государственную измену. Теперь его приговорили к 15 годам лишения свободы по трем статьям:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Двум другим захваченным в плен боевикам судьи вынесли приговор 10 лет лишения свободы. Один из них – "старший стрелок" гранатометного взвода незаконного военного формирования "лнр", попавший в плен во время боев за Северодонецк.

Также оказалось, что бывший шахтер уже достаточно давно не работает по специальности. Начиная с 2006 года был трижды осужден за торговлю наркотиками. Последний раз уволился только в 2021 году и сразу вступил в состав незаконного вооруженного формирования.

Другой боевик – житель поселка Зимогорье Луганской области. Воевал в составе так называемого "2 армейского корпуса" российских оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей.

Перед войной в декабре 2021 его мобилизовали и на фронт он уже попал как "стрелок". Свой "боевой опыт" начал со штурма украинских позиций в районе Кременной. После захвата оккупационными войсками Северодонецка участвовал в "зачистках" города – взламывал и грабил покинутые жильцами квартиры.

В начале августа в ближнем бою в районе Соледара украинские защитники захватили его в плен вместе с шестью другими боевиками так называемого "2 армейского корпуса", тогда как остальные подразделения были уничтожены. Оба боевика суд признал виновным по двум статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

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