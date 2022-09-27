Зловмисники у складі російських окупаційних військ воювали на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Важливо Наказував грабувати й руйнувати: ще один окупант отримав вирок в Україні

В Україні засудили 4 бойовиків

Зокрема, вирок 14 років позбавлення волі отримав ворожий "снайпер-радіотелефоніст", якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому на Харківщині.

Так, 23-річний громадянин росії, мобілізований із Донецька, воював проти українського війська в окремому стрілецько-снайперському взводі 3 батальйону 115 полку так званого "днр2 збройних сил росії.

У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв’язок і забезпечував пропускний режим на блокпостах у районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове. Брав участь у бойових діях під селом Бобрівка.

У полон бойовик потрапив разом зі своїм взводом під час звільнення селища Момотове,

– зазначили спецслужби.

Суд визнав його винним за двома статтями:

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

Іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої "народної міліції лнр", бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне на Луганщині. Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкримінували державну зраду. Тепер його засудили до 15 років позбавлення волі за трьома статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

Двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі. Один із них – "старший стрілок" гранатометного взводу незаконного воєнного формування "лнр", який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк.

Також виявилося, що колишній шахтар вже досить давно не працює за фахом. Починаючи з 2006 року, був тричі засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє звільнився тільки у 2021 році і одразу вступив до складу незаконного збройного формування.

Інший бойовик – мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого "2 армійського корпусу" російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей.

Перед війною у грудні 2021 року його мобілізували і на фронт він вже потрапив як "стрілець". Свій "бойовий досвід" розпочав зі штурму українських позицій у районі Кремінної. Після захоплення окупаційними військами Сєвєродонецька брав участь у "зачистках" міста – зламував і грабував покинуті мешканцями квартири.

На початку серпня у ближньому бою в районі Соледару українські захисники захопили його у полон разом із шістьма іншими бойовиками так званого "2 армійського корпусу", тоді як решта підрозділу була знищена. Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

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