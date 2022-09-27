Російського військового засудили на 9 років

Так, Служба безпеки України затримала на Київщині військовослужбовця росії. Його заочно засудили до 9 років позбавлення волі.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, ​​заступник командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил росії наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їх оселі. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Прокурори у суді довели, що:

на виконання злочинного наказу російського військового керівництва засуджений брав участь у збройній агресії в селі Лук'янівка Броварського району Київської області;

упродовж березня 2022 року віддавав накази російським військовослужбовцям проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх;

виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль.

У відомстві зазначили, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління СБУ у Києві та Київській області.