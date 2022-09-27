Российский военный приговорен к 9 годам

Так, Служба безопасности Украины задержала в Киевской области военнослужащего россии. Его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил россии приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Прокуроры в суде доказали, что:

во исполнение преступного приказа российского военного руководства осужденный принимал участие в вооруженной агрессии в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области;

в течение марта 2022 года отдавал приказы российским военнослужащим проникать в жилища мирных жителей и грабить их;

выполняя приказы лейтенанта, оккупанты повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль.

В ведомстве отметили, что специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следственным управлением Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.