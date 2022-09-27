Про це розповіли 27 вересня у Службі безпеки України. Зазначили, що через соцмережі жінка виправдовувала воєнні злочини росіян.

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"За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт", – зазначили в СБУ.

Як діяла підозрювана

Жінка створила акаунт під псевдонімом "Альона Донская". Там закликала українців захоплювати владу та підтримувати нову окупаційну владу. Крім цього, вона виправдовувала злочини ворогів. Зокрема, обстріли українських міст і вбивства мирних мешканців.

"Інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів рф. На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України", – сказали у відомстві.



Один з дописів колаборантки / Скриншот СБУ

Що писала підозрювана / Скриншот СБУ

Працівники СБУ провели слідчі дії та отримали доступ до комп'ютерної техніки й гаджетів зловмисниці. Їй повідомили про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників.

До речі Лубінець склав список кремлівських "спостерігачів" за "референдумами" і передав його СБУ та МЗС

Який стан справ зараз

За інформацією Офісу генпрокурора, під час обшуків знайшли комуністичну символіку, георгіївські стрічки та велику кількість російських рублів. Наразі суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

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