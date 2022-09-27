Злоумышленника задержали на попытке передачи закрытых сведений в россию. Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении.

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Какие данные передавал предатель

Мужчина разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Кроме этого, он устанавливал точные координаты блокпостов.

Агент сливал данные об объектах инфраструктуры тепло- и энергоснабжения

Очевидно, украинцу-предателю безразлично своих родных и граждан. Он устанавливал точные координаты объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения, и передавал их врагу.

Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и драми-камикадзе.

Мужчина продолжал деятельность, хотя знал, что уже на крючке: фото СБУ

Что известно о злоумышленнике

По данным следствия, предателем является житель Рени Одесской области, которого завербовали спецслужбы россии после начала полномасштабного вторжения.

Он передавал оккупантам разведданные через анонимный телеграмм-канал в виде "фотоотчета" и меток на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

Недавно СБУ задержала еще трех предателей: двоих в Донецкой области и одного в Днепре. Последний умудрялся работать на врага из тюрьмы.

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