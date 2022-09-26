Деятельность банды координировал один из криминальных авторитетов – "вор в законе" по прозвищу "Антимос". Удалось задержать троих участников, среди которых и действующий милиционер.

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Банда "Антимоса": что известно

"Антимос" руководил бандой из одной из стран Ближнего Востока. Въезжать в Украину не мог: попал в санкционный список СНБО.

По данным следствия, участники банды причастны к похищению и пыткам людей для дальнейшего выкупа. Вырученные деньги использовали для наполнения "воровской кассы". А еще поддержки осужденных приспешников в тюрьме.

Также преступники выбивали деньги из местных предпринимателей. Если они отказывались платить, к ним применяли психологическое давление и насилие. От одного из предпринимателей потребовали 200 тысяч долларов.

Среди участников банды и одесситы. В том числе и те, кого раньше привлекали к ответственности за тяжкие преступления.

СБУ задержала троих активных участников

Правоохранители предотвратили разбой, задокументировали преступные действия группировки и задержали трех активных участников.

Задержание членов преступной группировки / Фото СБУ

В ходе обысков у задержанных обнаружили:

реактивную противотанковую гранату;

пистолет Макарова;

боевую гранату;

патроны к стрелковому оружию разного калибра.

Обратите внимание! Задержанным избрали меру пресечения по статье о разбое. Она предусматривает 15 лет заключения.

Напомним, недавно правоохранители сообщили, что "Антимос" скончался на территории одного из государств Ближнего Востока.

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