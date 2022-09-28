Служба безпеки України викрила російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля. Їм повідомили про підозру.
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СБУ ідентифікувала російських омонівців
25 лютого загарбники розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п'ятеро осіб, ще шестеро – отримали важкі поранення.
До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як омон) по Красноярському краю,
– зазначили у СБУ.
Так, не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, загарбники упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.
Злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю.
СБУ наголосила, що отримано їхні установчі дані і контакти. Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
"Під час слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій", – наголосили у відомстві.
Наразі п'ятьом загарбникам повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
СБУ викрила російських омонівців / фото Служба безпеки України
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