Служба безпеки України викрила російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля. Їм повідомили про підозру.

Важливо В Україні засудили 4 бойовиків, що воювали на боці росії: які вироки вони отримали

СБУ ідентифікувала російських омонівців

25 лютого загарбники розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло п'ятеро осіб, ще шестеро – отримали важкі поранення.

До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як омон) по Красноярському краю,

– зазначили у СБУ.

Так, не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, загарбники упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.

Злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю.

СБУ наголосила, що отримано їхні установчі дані і контакти. Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

"Під час слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій", – наголосили у відомстві.

Наразі п'ятьом загарбникам повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.



СБУ викрила російських омонівців / фото Служба безпеки України

Омонівцям повідомили про підозру: дивіться відео

В Україні судять окупантів: останні новини

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала на Київщині військовослужбовця росії. Його заочно засудили до 9 років позбавлення волі.

Також в Україні 4 бойовиків терористичних організацій "л/днр" засудили до реальних строків ув’язнення. Їм загрожує від 10 до 15 років.

Варте уваги – СБУ встановили командира росії, який відав наказ катувати в окупованому Херсоні: дивіться відео