В настоящее время решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о предприятии гауляйтера сальдо

Прибыль от бизнеса сальдо направляла на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства.

Арест наложили на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 миллионов гривен.

В Житомирской области арест наложили на активы предприятия сальдо / фото СБУ

Что произошло с сальдо: главные новости

Бывший гауляйтер Херсона внезапно решил покинуть "должность" и пошел на больничный. Сальдо сначала утверждал, что ухудшение самочувствия явилось следствием осложнения после перенесенного COVID-19.

Но впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новым ставленником кремля стал сергей елисеев.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан. В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, будто к отравлению Сальдо причастна горничная и повар.

Также сообщалось, что у сальдо есть онкологическое заболевание, однако еще недавно он свободно передвигался и выглядел вполне здоровым. При этом лечился и обследовался предатель в израильских клиниках. В то же время СМИ сообщали, что сальдо могли отравить.

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