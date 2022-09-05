Наразі вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомили у Службі безпеки України.

До теми Гауляйтер Херсонщини сальдо впав у кому: як окупанти його використали й позбулися

Що відомо про підприємство гауляйтера сальдо

Прибуток від бізнесу сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави.

Наразі арешт наклали на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 мільйонів гривень.

У Житомирській області наклали арешт на активи підприємства сальдо / фото СБУ

Що сталось із сальдо: головні новини

Колишній гауляйтер Херсонщини раптово вирішив покинути "посаду" та пішов на лікарняний. Сальдо спершу стверджував, що погіршення самопочуття стало наслідком ускладнення після перенесеного COVID-19.

Та згодом з'явилась інформація, що колаборант впав у кому. Джерела 24 каналу повідомили, що таким чином загарбники збираються замінити гауляйтера. Новим ставлеником кремля став сергій єлісєєв.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що зрадник отруївся "несвіжим алкоголем". Це був "привіт" від партизанів. Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, нібито до отруєння Сальдо причетна покоївка та кухар.

Також повідомляли, що у сальдо є онкологічне захворювання, однак ще недавно він вільно пересувався та виглядав цілком здоровим. При цьому лікувався й обстежувався зрадник в ізраїльських клініках. Водночас ЗМІ повідомляли, що сальдо могли отруїти.

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