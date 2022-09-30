Її викрили у ході здійснення фільтраційних заходів у деокупованих населених пунктах. Нею виявилася заступниця начальника однієї з окупаційних адміністрацій, повідомляє 24 канал.

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Як відомо, на початку вересня підрозділи 14 ОМБр звільнили від російських окупаційних військ територію Кирилівського старостинського округу, що у Харківській області. Саме там і виявили колаборантку.

Так, співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчого відділу управління СБУ викрили та задокументували протиправну злочинну діяльність 34-річної місцевої жительки. Вона погодилась на співпрацю з представниками російських окупаційних військ і добровільно обійняла посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Харківської області.

Харків’янка обіймала посаду "помічника начальника Вовчанського районного територіального управління". Під час своєї "професійної діяльності" вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Станом на 30 вересня харків'янку затримали та повідомили їй про підозру за колабораційну діяльність. Також жінці уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти в Україні: останні новини

29 вересня в Одесі затримали 3 агентів ФСБ. Вони напередодні Дня Незалежності для картинки російських пропагандистів вивісили в місті російський прапор, а також хотіли викрасти патріота-бізнесмена.

СБУ затримала зрадника України, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одещини. Він виявився українцем, якого російські спецслужби завербували на початку повномасштабного вторгнення.

Серед затриманих правоохоронцями злочинців були й такі, хто хотів безпосередньо з лав захисників України доносити ворогу важливу інформацію. Так, СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку "Азов".

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