В частности, он угрожал главе области физической расправой, если тот не прекратит работу по организации защиты Луганской области от оккупантов. Колаборанту уже сообщили о подозрении.

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Что известно о предателе Украины

Как установили в СБУ, преступником оказался 46-летний житель Рубежного, работавший на рубежанском химзаводе "Заря". Мужчина не только угрожал руководителю Луганской области, но и пошел на сотрудничество с Россиянами.

Так, с двумя представителями Российских оккупационных войск он установил связь в конце февраля 2022 года. А в начале полномасштабного вторжения России помогал оккупантам не только захватить свой родной город, но и соседний Северодонецк.

Для этого он передавал врагу подробную информацию о:

дислокации и перемещении военной техники Сил обороны Украины,

дислокации и перемещении личного состава украинских войск,

численности украинских войск,

расположении фортификационных сооружений в окрестностях этих населённых пунктов.

Для передачи данных он производил фото- и видеофиксацию, а собранный материал отправлял "связным" с подробным описанием через закрытые каналы связи. Эти материалы помогали осуществлять более точные удары по позициям сил обороны Украины, что обеспечивало врагу тактическое преимущество в боях.

Правоохранители задержали предателя Украины еще весной. После этого потребовалось время для экспертиз, по результатам которых мужчине объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала коллаборанта: видео

Коллаборанты в Украине: последние новости

СБУ разоблачила и задержала на деоккупированной территории Харьковщины очередную коллаборантку. Она согласилась на сотрудничество оккупантами и добровольно заняла должность в незаконном органе власти.

29 сентября в Одессе задержали 3 агентов ФСБ. В канун Дня Независимости для картинки пропагандистских росСМИ они вывесили в городе Российский флаг, а также хотели украсть патриота-бизнесмена.

Также в Одессе СБУ задержала мужчину, который "наводил" удары дронов-камикадзе по городу. Им оказался украинец, которого Российские спецслужбы завербовали еще в начале полномасштабного вторжения.

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