Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Раніше повідомлялось про те, що СБУ ліквідувала 2 групи диверсантів з ПВК "Вагнер" на Харківщині.

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Харків зазнав 9 ракетних ударів

Черненко зазначила, що, за повідомленням ОВА, Харків зазнав 9 ракетних ударів. Частину російських ракет збили сили ППО. Зранку 10 жовтня було чутно 5 – 6 вибухів. Били по інфраструктурі, й це вплинуло на те, що Харківська область лишилась без світла й води. Утім ремонтні бригади одразу ж виїхали на об'єкти ремонтувати це.

Вражає, наскільки потужно і злагоджено вони це роблять, бо це не перші обстріли, коли б'ють саме по таких об'єктах. По області вже почали повертати світло й воду вже після обіду 10 жовтня, а у Харкові ввечері практично все місто, за винятком Шевченківського району, було з електрикою і трохи пізніше з водою,

– зауважила кореспондентка.

Метрополітен був вимкнений

Вона продовжила, що метрополітен вимкнули й перевели в режим укриттів. Однак зранку 11 жовтня він уже працює за графіком. Наземний транспорт також був зупинений, але його максимально здублювали автобусами, де це було можливо, аби розвести людей.

"Відсутність води компенсовували підвозом води. Магазини вже також знають, як діяти. Багато з них працювали з генераторами, і за готівку можна було придбати те, що треба. Деякі просто на аркуші записували хто що в них купив і потім просто заносили у свої бази продажів. Життя в Харкові не зупинилося", – наголосила Черненко.

Люди готові до відключень електроенергії

Кореспондентка додала, що в Харківській області багато людей уже з сірниками, свічками, ліхтарями, навіть генераторами живлення, щоб зробити своє життя комфортним навіть за таких умов. Лікарні, які, певно, найбільше страждають від ударів по енергооб'єктах, працюють на генераторах ще з часу попередніх ударів. У міській владі звітували, що закуповуватимуть ще.

Вони підстраховуватимуться в разі повторних цілеспрямованих ударів по об'єктах живлення. Велика подяка також пекарням, які підвозили повторно хліб у магазини, звідки люди його миттєво розкуповували,

– підкреслила вона.

За словами Черненко, віялові відключення електроенергії по Україні, попередньо, Харкова не стосуватимуться. У міській владі повідомили, якщо ситуація не погіршиться, то вдасться обійтись без віялових відключень, бо вистачатиме живлення саме на Харківську область.

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Життя на деокупованих територіях відновлюється

Вона також розповіла, що попри все, на деокупованих територіях життя відновлюється. Рятувальники навіть під час обстрілів продовжують розбирати завали в Ізюмі. Там багато місць, де це необхідно. Довкола Балаклії продовжують розмінування, де ми говоримо, про кілька сотень вибухонебезпечних предметів. Продовжується підвіз води як питної, так і технічної.

"Продовжується ремонт на газових мережах і мережах електроживлення. Продовжують везти гуманітарні вантажі як волонтери, так і державні організації й міжнародні партнери. Їх підтримують правоохоронці і супроводжують ці вантажі. Попри відсутність електрики, ті, хто міг працювати, продовжували працювати. Життя триває. З цією складною ситуацією у Харківській області впорались", – підсумувала Черненко.

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