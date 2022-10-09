В оперативній інформації станом на 18:00 9 жовтня Генштаб повідомив про наступ росіян на українські міста. У структурі зазначили, що у 7 населених пунктах вдалось відбити атаки.

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Які міста хотіли захопити загарбники

Кожного дня росіяни втрачають території, які вони загарбали упродовж цієї війни. ЗСУ блискуче здійснюють контрнаступ, окрім того, не дають ворогу просуватись далі.

Російські солдати хотіли 8 жовтня просунутись у таких містах та селах:

Бударки – Харківська область, поблизу міста Вовчанки;

Терни – Сумська область, Роменський район;

Соледар – Донецька область, 20 кілометрів від Бахмута;

Нью-Йорк – Донецька область, недалеко від Горлівки.

Первомайське – Миколаївська область, 40 кілометрів від обласного центра.

Невельське – Донецька область, 40 кілометрів від Донецька;

Побєда – Донецька область, поблизу Мар'їнки.

Ракетні атаки по всій Україні

У Генштабі також наголосили, що загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України нікуди не зникла.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,

– зазначили у структурі.

Від ударів постраждало цивільне населення та об'єкти інфраструктури у понад 30 населених пунктах. Серед них:

Березнегувате;

Макіївка;

Спірне;

Білогорівка;

Зеленопілля; Времівка;

Мар’їнка;

Новомихайлівка;

Вугледар;

Давидів Брід;

Нова Кам'янка;

Трифонівка.

Актуальна інформація про воєнні дії станом на 9 жовтня

На 228 день повномасштабного вторгнення росіянам уже важче втримувати захоплені території, окрім того, вони намагаються безрезультатно наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загарбники обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення, а також дозволяють собі атакувати критичну інфраструктуру та житло цивільних громадян України. Це є порушенням норм міжнародного права.

На Сумщині російський безпілотник атакував людину просто біля магазину. Жінка загинула, а заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав росіянами нелюдами та терористами.

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