Так, у селі Піски-Радьківські, що у Борівському районі Харківщини виявили чергову катівню росіян у підвалі приватного будинку. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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За погляд могли відправити до в'язниці

Загарбники викрадали людей просто за погляд та відправляли у в'язниці. Їх росіяни облаштовували у підвалах або на складах в селі.

Після себе загарбники лишили розруху в селі. Крім того, коли вони втікали з Пісків-Радьківських, то кидали своїх поранених та військову техніку просто на узбіччі. Ба більше, окупанти залишили навіть вцілілу техніку, бо в них закінчилося пальне.

"Вони займали багато домівок та виганяли місцевих мешканців", – повідомила кореспондентка.

Мене просто вигнали з дому. Сказали: "Геть звідси, 15 хвилин, щоб зібратися і все". Після їхнього виїзду будинок – пустий, все – пусте, в гаражі зовсім нічого не лишилося, жодного інструменту,

– розповів місцевий мешканець.

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У Балаклії ув'язнювали жінок

У місті Балаклія під час російської окупації продовжувала працювати Державна служба надзвичайних ситуацій. Рятувальники, попри відсутність водопостачання виїжджали на гасіння пожеж, розбори завалів та рятували місцевих. Однак, на жаль, є один загиблий під час ліквідації пожежі.

Здійснювався тиск на пожежну частину. Забирали автівки, а влітку почали забирати людей на допити,

– зазначила кореспондентка.

Працівниця пожежно-рятувальної частини міста Альбіна Стрілець 16 діб провела у в'язниці на яку окупанти перетворили райвідділ поліції. Разом з нею там були й інші місцеві мешканки, які відмовлялися співпрацювати з загарбниками, зокрема пенсіонерки, виховательки садочків та вчительки.

Там не можна нічого говорити – це найскладніше в окупації. І відчуття, що ти ув'язнений, але дозволено ходити по вулицях,

– розповіла дівчина.

Навіть після деокупації місцеві мешканці продовжують боятися, що за ними "можуть прийти". Різні звуки, навіть відривання дверей, повертає людей у страшні часи ув'язнення.

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На Харківщині виявили 22 катівні

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, загалом на деокупованій території області виявили вже 22 катівні, де загарбники знущалися з українців.

"Майже у всіх великих містах та населених пунктах, де базувалися військові частини російської армії, були облаштовувані такі місця, де утримували цивільних та військовополонених та катували їх", – розповів Болвінов.