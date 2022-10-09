Так, в селе Пески-Радьковские в Боровском районе Харьковщины обнаружили очередную застенку россиян в подвале частного дома. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Оккупанты устроили застенку на базе отдыха в Боровой: жуткие кадры с места событий

По взгляду могли отправить в тюрьму

Захватчики похищали людей прямо за взгляд и отправляли в тюрьму. Их россияне обустраивали в подвалах или на складах в деревне.

После себя захватчики оставили разруху в деревне. Кроме того, когда они бежали из Песков-Радьковских, бросали своих раненых и военную технику прямо на обочине. Более того, оккупанты оставили даже уцелевшую технику, потому что у них закончилось горючее.

"Они занимали много домов и выгоняли местных жителей", – сообщила корреспондентка.

Меня просто выгнали из дома. Сказали: "Прочь отсюда, 15 минут, чтобы собраться и все". После их выезда дом – пустой, все – пустое, в гараже совсем ничего не осталось, ни одного инструмента,

– рассказал местный житель.

Черненко рассказала, какая ситуация на деоккупированной Харьковщине: смотрите видео

В Балаклее арестовали женщин

В Балаклее во время российской оккупации продолжала работать Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Спасатели, несмотря на отсутствие водоснабжения, выезжали на тушение пожаров, разборы завалов и спасали местных. Однако, к сожалению, есть один погибший при ликвидации пожара.

Оказывалось давление на пожарную часть. Забирали автомобили, а летом начали забирать людей на допросы,

– отметила корреспондентка.

Сотрудница пожарно-спасательной части города Альбина Стрелец 16 суток провела в тюрьме в которую оккупанты превратили райотдел полиции. Вместе с ней там были и другие местные жители, которые отказывались сотрудничать с захватчиками, в частности , пенсионерки, воспитательницы садов и учительницы .

Там нельзя ничего говорить – это самое сложное в оккупации. И ощущение, что ты заключен, но позволено ходить по улицам,

– рассказала девушка.

Даже после деоккупации местные жители продолжают опасаться, что за ними "могут прийти". Различные звуки, даже отрыв дверей, возвращает людей в страшные времена заключения.

Читайте также Били как боксерскую грушу, – житель Вербовки о пытках в плену, уничтоженный дом и освобождение ВСУ

На Харьковщине обнаружили 22 застенки

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, всего на деоккупированной территории области обнаружили уже 22 застенки , где захватчики издевались над украинцами.

"Почти во всех крупных городах и населенных пунктах, где базировались воинские части российской армии, были обустроены такие места, где содержали гражданских и военнопленных и пытали их", - рассказал Болвинов.