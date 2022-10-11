Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він звернув увагу на те, що росіяни заявили про 150 ракетних пусків по Україні.

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У Росії заявили про пуск 150 ракет

Ці дані відрізняються від тих, що надав Генштаб ЗСУ. Зокрема, в Генштабі ЗСУ інформували, що під час масової атаки Росія випустила 84 ракети.

Тоді питання, а де всі інші? Їх украли на підльоті чи вони не долетіли?,

– сказав Юсов.

Представник ГУР МО розповів, що окремі російські військові виходили на зв'язок з Україною та передавали інформацію. За словами Юсова, вони "навіть казали, що ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет полетить не туди".

Зрештою, як констатував Юсов, так і сталося – частина ракет полетіли в поле.

Масовані ракетні удари – виключення

При цьому Андрій Юсов підкреслив, що такі масовані удари, як сталися 10 жовтня, виключення, адже ворог не зможе постійно обстрілювати Україну з такою інтенсивністю.

Він пояснив, що Росія не може ефективно поповнювати запаси високоточних озброєнь та виробляти їх у належній кількості.

Юсов зазначив, що частина самих військових у Росії "були категорично проти цієї політичної терористичної акції, тому що це безглузде витрачання ракетних запасів."

Україна вистояла! Що отримала Росія, крім ганьби?,

– заявив представник розвідки.

Масова ракетна атака України: головне

Російські військові 10 жовтня масово атакували Україну, завдавши ракетних ударів по 14 регіонах. Під вогнем опинилися Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші міста. Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено.

Терористичною атакою командував головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії генерал Сергій Суровікін. У розвідці повідомляли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня.

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