Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що росіяни не просто так запускають по одній цілі кілька ракет. Вони хочуть завдати більше ураження.

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За його словами, електростанція, по якій б’ють – це величезний об’єкт, і однієї ракети там явно недостатньо.

Тому росіяни випускають їх кілька – дві, три, чотири ракети. Одна група ракет може змінити свій курс і летіти наліво, інша – направо, зайти з заходу міста чи зі сходу, або північ-південь, щоб максимально обманути нашу ППО, і в такий спосіб розосередити нашу увагу,

– пояснив Ігнат.

Він додав, що паралельно росіяни ще можуть БПЛА запускати, які теж відвертають увагу.

На його думку, кожна воююча сторона хоче перехитрити ворога. І росіяни задіюють всі засоби, які мають. "До того ж це ж не просто ракети, а ракети різних типів – балістичні ракети "Іскандер", крилаті і плюс БПЛА. І все це летить з різних сторін", – зазначив речник Повітряних сил.

Яка мета вчорашньої одночасної масованої атаки

Ігнат наголосив, що під час масованої атаки 10 жовтня Росія використала далекобійні ракети, а це високоточна зброя, яка летить точно, далеко і коштує дуже дорого.

"Росіяни не б’ють ними по військах, тому що дуже дорого. Та й банально не вистачить ракет, у них вже ж є певна нестача. Росіянам не вдалося зламати українську армію, тому такими обстрілами вони хочуть залякати народ, посіяти паніку", – вважає він.

На його думку, панічні настрої в суспільстві – це те, що сьогодні потрібно окупантам. Тому вони будуть намагатися бити по енергетиці країни. Від електрики залежить решта послуг – і вода, і тепло тощо.

Юрій Ігнат зауважив, що саме це є метою росіян, яку вони могли б заготувати трохи на пізніше, дочекавшись больш холодної погоди. "Але вирішили зараз, вочевидь, через Кримський міст. І, це, можливо, не востаннє, коли вони так роблять", – відповів він.

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Які були ключові цілі масованих обстрілів 10 жовтня? Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що здебільшого цілями були – об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Києві були також враження пішохідного мосту з аркою Дружби народів, і удари по центру столиці. Але це було зроблено показово, ключове – енергетика, щоби посіяти паніку, – вважає Ігнат.

Масована атака на Україну 10 жовтня