Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, росіяни намагалися залякати українське населення.

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"Сьогоднішня атака на Україну – масштабний теракт"

Водночас окупанти цілеспрямовано били по об'єктах критичної інфраструктури.

Те, що сьогодні відбувається, абсолютно чітко юридично визначено як масштабний терористичний акт. Адже були масштабні навмисні удари по цивільній критичній інфраструктурі та місцях скупчення наших людей в годину пік, тобто зранку. Ворог бив по центрах багатьох наших міст,

– сказав Подоляк.

"Росія відкинула будь-яке маскування"

Радник глави ОП наголосив, що Україна має конкретні юридичні підстави говорити про те, що Росія "відкинула будь-яке маскування і веде проти України відверту терористичну війну".

Можна вже забути розмови про усілякі "спецоперації" або війну,

– сказав Подоляк.

Росіяни намагалися запустити ІПСО про свій контрнаступ

Він зазначив, що сьогодні Росія спробувала запустити інформацію, що окупанти переходять у контрнаступ. Однак, за словами Подоляка, це не більше ніж інформаційно-психологічна операція.

З військової точки зору росіяни неспроможні забезпечити й логістику наступальних дій, і самі наступальні дії на полі бою. Вони програють на полі бою. Однак замість того, щоб внести корективи у свої військові справи, росіяни вирішили завдати удару по мирному населенню,

– наголосив радник глави ОП.

Яка справжня мета ворога

За його словами, те, наскільки синхронно були завдані ракетні удари по декількох десятках українських міст, свідчить, що ворог давно готувався до цієї атаки.

Сьогодні росіяни відверто сказали світові, що немає ніякої війни. Є лише терористична спроба поставити на коліна Україну, знищити якомога більше соціальних об'єктів і якомога більше цивільних громадян України,

– зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк відреагував на масований ракетний удар по Україні: дивіться відео

Росіяни завдали масованого удару по Україні: коротко