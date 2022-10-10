З них понад 40 збили Сили протиповітряної оборони. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Постраждала критична та цивільна інфраструктура

За його словами, загалом основні об'єкти, які постраждали внаслідок цинічної атаки ворога – це об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. У такий спосіб Росія намагається залякати громадян України.

Ми будемо продовжувати битися. Нас абсолютно цим не залякати, якщо ворог думає, що зможе потенційно залишити нас без світла, зв'язку, тепла та змусить сісти за стіл перемовин і забути про все, що він наробив – дуже глибоко помиляється,

– наголосив радник голови МВС.

Він підкреслив, що Україна й наші хоробрі воїни будуть продовжувати боротися та один за одним звільняти населені пункти, поки не деокупуємо всі наші території та не виженемо усіх загарбників.

Смірнов назвав основні об'єкти, які постраждали внаслідок атаки ворога: дивіться відео

Росія атакувала Україну ракетами Х-101, Х-555

За даними Повітряних Сил ЗСУ окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Відомо, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні:

ракетами Х-101, Х-555 з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160;

крилатими ракетами "Калібр" – із кораблів у Чорному морі;

оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з наземного базування з різних напрямків;

ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

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Ракетна атака Росії 10 жовтня: що відомо