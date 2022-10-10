Из них более 40 сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Пострадала критическая и гражданская инфраструктуры

По его словам, в целом основные объекты, пострадавшие в результате циничной атаки врага – это объекты критической и гражданской инфраструктуры. Таким образом Россия пытается запугать граждан Украины.

Мы будем продолжать сражаться. Нас абсолютно этим не запугать, если враг думает, что сможет потенциально оставить нас без света, связи, тепла и заставит сесть за стол переговоров и забыть обо всем, что он натворил – очень глубоко заблуждается.

– подчеркнул советник главы МВД.

Он подчеркнул, что Украина и наши храбрые воины будут продолжать бороться и один за другим освобождать населенные пункты, пока не деоккупируем все наши территории и не выгоним всех захватчиков.

Смирнов назвал основные объекты, пострадавшие в результате атаки врага: смотрите видео

Россия атаковала Украину ракетами Х-101, Х-555.

По данным Воздушных Сил ВСУ оккупанты атаковали Украину с акватории Черного моря и из Каспийского региона. Известно, что российские военные с утра 10 октября ударили по Украине:

ракетами Х-101, Х-555 из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160;

крылатыми ракетами "Калибр" – с кораблей в Черном море;

оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с наземного базирования с разных направлений;

ракетами зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

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Ракетная атака России 10 октября: что известно