Про це повідомило Міністерство оборони Молдови. Так, між 8:33 та 9:02 ідентифікували три повітряні цілі, які пролетіли над повітряним простором країни.

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Так, повітряні цілі рухалися в таких напрямках:

село Чорна – Могилів-Подільськ (Україна) – місто Рибниця – місто Сороки;

Чорна – Воронівка (Україна) – Рибниця – Руді (Сороки);

Чорна (Україна) – село Попенки – Чинешкуць (Флорешти) – у напрямку України.

У Міноборони заявили, що ракети створювали небезпеку для інфраструктури країни і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором.

Через це посла Росії у Молдові Олега Васнєцова вже викликали на розмову.

Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безперечно, викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим,

– заявив голова МЗС Молдови Микола Попеску.

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