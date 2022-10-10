Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы. Так, между 8:33 и 9:02 идентифицировали три воздушные цели, которые пролетели над воздушным пространством страны.

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Так, воздушные цели двигались в таких направлениях:

село Черная-Могилев-Подольск (Украина) – город Рыбница-город Сороки;

Черная – Вороновка (Украина) – Рыбница – Руди (Сороки);

Черная (Украина) – село Попенки – Чинешкуць (Флорешты) – в направлении Украины.

В Минобороны заявили, что ракеты создавали опасность для инфраструктуры страны и, в частности, для гражданских самолетов, которые летали над воздушным пространством.

Из-за этого посла России в Молдове Олега Васнецова уже вызвали на разговор.

Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства является абсолютно недопустимым,

– заявил глава МИД Молдовы Николай Попеску.

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