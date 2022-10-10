Об этом 24 каналe рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне пытались запугать украинское население.
Читайте также Наратив Путина: в МВД объяснили, почему обстрелы России – не месть за Крымский мост
"Сегодняшняя атака на Украину – масштабный теракт"
В то же время оккупанты целенаправленно избивали по объектам критической инфраструктуры.
Происходящее абсолютно четко юридически определено как масштабный террористический акт. Ведь были масштабные умышленные удары по гражданской критической инфраструктуре и местам скопления наших людей в час пик, то есть с утра. Враг бил по центрам многих наших городов,
– сказал Подоляк.
"Россия отвергла любую маскировку"
Советник главы ОП подчеркнул, что у Украины есть конкретные юридические основания говорить о том, что Россия "отвергла любую маскировку и ведет против Украины откровенную террористическую войну".
Можно уже забыть разговоры о всяческих "спецоперациях" или войне,
– сказал Подоляк.
Россияне пытались запустить ИПСО о своем контрнаступлении
Он отметил, что сегодня Россия попыталась запустить информацию, что оккупанты переходят в контрнаступление. Однако, по словам Подоляка, это не более чем информационно-психологическая операция .
С военной точки зрения россияне не могут обеспечить и логистику наступательных действий, и сами наступательные действия в поле боя. Они проиграют на поле боя. Однако вместо того, чтобы внести коррективы в свои военные дела, россияне решили нанести удар по мирному населению,
– подчеркнул советник главы ОП.
Какая настоящая цель врага
По его словам, то, насколько синхронно были нанесены ракетные удары по нескольким десяткам украинских городов, свидетельствует о том, что враг давно готовился к этой атаке.
Сегодня россияне откровенно сказали миру, что нет никакой войны. Есть только террористическая попытка поставить на колени Украину, уничтожить как можно больше социальных объектов и как можно больше гражданских граждан Украины,
– отметил Подоляк.
Михаил Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: смотрите видео
Россияне нанесли массированный удар по Украине: коротко
- В понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированные ракетные обстрелы по территории нашего государства. Российские захватчики выпустили по населенным пунктам Украины около 80 ракет . Из них более 40-ти сбили Силы противовоздушной обороны.
- Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.
- Министр обороны Алексей Резников отреагировал на массовый обстрел украинских городов. Глава Минобороны заявил, что оккупанты разрушают будущее России.