Об этом 24 каналe рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне пытались запугать украинское население.

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"Сегодняшняя атака на Украину – масштабный теракт"

В то же время оккупанты целенаправленно избивали по объектам критической инфраструктуры.

Происходящее абсолютно четко юридически определено как масштабный террористический акт. Ведь были масштабные умышленные удары по гражданской критической инфраструктуре и местам скопления наших людей в час пик, то есть с утра. Враг бил по центрам многих наших городов,

– сказал Подоляк.

"Россия отвергла любую маскировку"

Советник главы ОП подчеркнул, что у Украины есть конкретные юридические основания говорить о том, что Россия "отвергла любую маскировку и ведет против Украины откровенную террористическую войну".

Можно уже забыть разговоры о всяческих "спецоперациях" или войне,

– сказал Подоляк.

Россияне пытались запустить ИПСО о своем контрнаступлении

Он отметил, что сегодня Россия попыталась запустить информацию, что оккупанты переходят в контрнаступление. Однако, по словам Подоляка, это не более чем информационно-психологическая операция .

С военной точки зрения россияне не могут обеспечить и логистику наступательных действий, и сами наступательные действия в поле боя. Они проиграют на поле боя. Однако вместо того, чтобы внести коррективы в свои военные дела, россияне решили нанести удар по мирному населению,

– подчеркнул советник главы ОП.

Какая настоящая цель врага

По его словам, то, насколько синхронно были нанесены ракетные удары по нескольким десяткам украинских городов, свидетельствует о том, что враг давно готовился к этой атаке.

Сегодня россияне откровенно сказали миру, что нет никакой войны. Есть только террористическая попытка поставить на колени Украину, уничтожить как можно больше социальных объектов и как можно больше гражданских граждан Украины,

– отметил Подоляк.

Михаил Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: смотрите видео

Россияне нанесли массированный удар по Украине: коротко