Глава Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко розповів, що окупанти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Унаслідок обстрілів є серйозні руйнування.

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На Дніпропетровщині запроваджують режим економії світла

Повідомляється, що після ракетних обстрілів багато населених пунктів залишилися без світла.

До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи,

– розповів Резніченко.

Він також повідомив, що в Дніпропетровській області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, "щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура".

Резніченко закликав жителів Дніпропетровщини заощаджувати електрику.

Світло можуть відключити й на Запоріжжі

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що через приліт ворожої ракети суттєво пошкоджено одну з високовольтних підстанцій області.

Понівечено автотрансформатори та резервні лінії електропостачання. Скільки часу займе відновлення обладнання – сказати важко,

– розповів Лукашук.

За його словами, під час пікових навантажень є висока ймовірність відключення від електроенергії більш ніж 20% території Дніпропетровщини. Також можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури Запорізької області.

Зазначимо, що масштабна повітряна тривога 11 жовтня тривала понад 5 годин. Близько 9:30 з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі. Згодом глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибух, який чули жителі міста, це робота ППО.

Крім того, російські військові всю ніч 12 жовтня обстрілювали Дніпропетровську область. Під удар потрапили 3 райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Ворог обстрілював регіон з "Градів", "Ураганів", "Торнадо-С" та важкої артилерії. За попередніми даними, минулося без жертв.

Росія атакувала об'єкти енергетики

Окупанти другий день поспіль масово обстрілюють українські міста. Ціллю окупантів є критична інфраструктура та цивільні об'єкти.

Зранку росіяни дронами-камікадзе завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області. Згодом окупанти завдали повторного удару по Ладижинській ТЕС. На момент обстрілу на місці працювали рятувальники. Постраждало 6 людей.

Також вибухи під час масштабної повітряної тривоги пролунали у Львові. Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині прогриміло 3 вибухи на двох об'єктах енергетики. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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