Ворог обстрілював регіон з "Градів", "Ураганів", "Торнадо-С" та важкої артилерії. За попередніми даними, минулося без жертв.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені заправка і магазин.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач,

– розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

По Синельниківському району росіяни вдарили з "Торнадо-С". Вогонь накрив Великомихайлівську громаду. Наслідки обстрілу ще встановлюють.



Наслідки ракетних обстрілів / Фото з телеграму Валентина Резніченка

У Криворізькому районі окупанти стріляли з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Через це у Великій Костромці зруйнована шкільна спортивна зала. У Кривому Розі понад 4 000 родин все ще залишаються без світла. Резніченко запевнив, що енергетики продовжують роботу.



Руйнування у Дніпропетровській області / Фото з телеграму Валентина Резніченка



Уночі росіяни далі обстрілювали регіон / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Масовий ракетний обстріл України: що відбувалося на Дніпропетровщині

Голова облради Микола Лукашук розповів, що по Дніпропетровщині росіяни запустили 18 ракет. 5 з них вдалося збити силам ППО. Окупанти навмисно гатили по житлових кварталах, коли люди йшли на роботу. Пошкоджень зазнали понад 10 багатоповерхівок, автобус, магазини тощо.

У Кам'янському та Криворізькому районах під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. У Кривому Розі під землею застрягли 854 шахтарі. Рятувальну операцію завершили близько 2 години ночі.

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