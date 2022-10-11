Враг обстреливал регион из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области

В результате обстрелов в Никополе повреждены заправка и магазин.

В Красногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач,

– рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко.

По Синельниковскому району россияне ударили из "Торнадо-С". Огонь накрыл Великомихайловскую общину. Последствия обстрелов еще устанавливают.



Последствия ракетных обстрелов / Фото из телеграма Валентина Резниченко

В Криворожском районе оккупанты стреляли из "Ураганов" по Зеленодольской общине. Из-за этого в Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал. В Кривом Роге более 4 000 семей все еще остаются без света. Резниченко заверил, что энергетики продолжают работу.



Разрушение в Днепропетровской области / Фото из телеграма Валентина Резниченко



Ночью россияне дальше обстреливали регион / Фото из телеграма Валентина Резниченко

Массированный ракетный обстрел Украины: что происходит на Днепропетровщине

Глава облсовета Николай Лукашук рассказал, что по Днепропетровщине россияне запустили 18 ракет. 5 из них удалось сбить силам ПВО. Оккупанты намеренно били по жилым кварталам, когда люди шли на работу. Повреждения получили более 10 многоэтажек, автобус, магазины и т.д.

В Каменском и Криворожском районах под удар попали объекты критической инфраструктуры. В Кривом Роге под землей застряли 854 шахтера. Спасательную операцию завершили около 2 часов ночи.

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