Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что 229 сутки полномасштабного вторжения были страшными для всей страны.

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Оккупанты убили четырех мирных жителей на Днепропетровщине

Лукашук рассказал, что 10 октября россияне намеренно били по жилым кварталам, когда люди шли на работу, и по объектам критической инфраструктуры, чтобы нанести как можно больший вред. В общей сложности оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из которых удалось сбить силам ПВО. В результате обстрела:

4 человека погибли,

31 – получил ранения.

По словам председателя ДОР, 10 пострадавших находятся в больнице, 4 из них – в тяжелом состоянии. Под удар попали 4 района области:

Днепровский,

Каменский,

Никопольский,

Криворожский.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более 10 многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидировали спасатели,

– заметил Лукашук.

Смотрите фото последствий обстрелов Днепропетровщины / Фото Николая Лукашука

Кроме этого, оккупанты били по критической инфраструктуре, в частности в Каменском и Криворожском районах.

"В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света", – рассказал Лукашук.

После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находилось более 850 шахтеров, среди которых были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, однако этот процесс продолжается.

Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136,

– сообщил председатель ДОР.

В Никопольском районе вражеская ракета повредила склад сельхозпредприятия. Лукашук отметил, что во время ракетных ударов все работали как один механизм – военная администрация, главы общин, сотрудники ГСЧС, правоохранители.

"Эта работа не прекращается и сейчас. Благодарен спасателям, полицейским, медикам, энергетикам, работникам коммунальных служб, которые сегодня ликвидировали последствия вражеских атак, спасали раненых – делали все, что в их силах, чтобы помочь области. Благодарен нашим военным, которые мужественно держат оборону и освобождают оккупированные территории", – добавил чиновник

Он отметил, что Россия думает, что ракетными обстрелами сможет остановить продвижение украинских войск, поэтому она прибегает к терактам с целью давления. Однако украинцы – единые, несгибаемые и сплоченные.

"Мы не отступимся. Сегодняшний день – тому подтверждение. Никогда не забудем и никогда не простим агрессору ни одно преступление. Варварство, совершенное российской федерацией, не останется безнаказанным. Российские террористы будут отвечать за все", – подытожил Лукашук.

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Оккупанты массированно атаковали Украину

Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что в результате массированных обстрелов зафиксировали попадание в Киеве и еще 14 регионах Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.

По состоянию на 21:42 известно, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 мирных жителя получили ранения.

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