Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что 229 сутки полномасштабного вторжения были страшными для всей страны.
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Оккупанты убили четырех мирных жителей на Днепропетровщине
Лукашук рассказал, что 10 октября россияне намеренно били по жилым кварталам, когда люди шли на работу, и по объектам критической инфраструктуры, чтобы нанести как можно больший вред. В общей сложности оккупанты направили на Днепропетровщину 18 ракет, 5 из которых удалось сбить силам ПВО. В результате обстрела:
- 4 человека погибли,
- 31 – получил ранения.
По словам председателя ДОР, 10 пострадавших находятся в больнице, 4 из них – в тяжелом состоянии. Под удар попали 4 района области:
- Днепровский,
- Каменский,
- Никопольский,
- Криворожский.
В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более 10 многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидировали спасатели,
– заметил Лукашук.
Смотрите фото последствий обстрелов Днепропетровщины / Фото Николая Лукашука
Кроме этого, оккупанты били по критической инфраструктуре, в частности в Каменском и Криворожском районах.
"В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено. Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света", – рассказал Лукашук.
После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находилось более 850 шахтеров, среди которых были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, однако этот процесс продолжается.
Из хороших новостей: силами ПВО в Кривом Роге были сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136,
– сообщил председатель ДОР.
В Никопольском районе вражеская ракета повредила склад сельхозпредприятия. Лукашук отметил, что во время ракетных ударов все работали как один механизм – военная администрация, главы общин, сотрудники ГСЧС, правоохранители.
"Эта работа не прекращается и сейчас. Благодарен спасателям, полицейским, медикам, энергетикам, работникам коммунальных служб, которые сегодня ликвидировали последствия вражеских атак, спасали раненых – делали все, что в их силах, чтобы помочь области. Благодарен нашим военным, которые мужественно держат оборону и освобождают оккупированные территории", – добавил чиновник
Он отметил, что Россия думает, что ракетными обстрелами сможет остановить продвижение украинских войск, поэтому она прибегает к терактам с целью давления. Однако украинцы – единые, несгибаемые и сплоченные.
"Мы не отступимся. Сегодняшний день – тому подтверждение. Никогда не забудем и никогда не простим агрессору ни одно преступление. Варварство, совершенное российской федерацией, не останется безнаказанным. Российские террористы будут отвечать за все", – подытожил Лукашук.
Заметьте Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах
Оккупанты массированно атаковали Украину
- Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что в результате массированных обстрелов зафиксировали попадание в Киеве и еще 14 регионах Украины.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.
- По состоянию на 21:42 известно, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 мирных жителя получили ранения.
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