Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що 229 доба повномасштабного вторгнення була страшною для всієї країни.

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Окупанти вбили чотирьох мирних жителів на Дніпропетровщині

Лукашук розповів, що 10 жовтня росіяни навмисно гатили по житлових кварталах, коли люди йшли на роботу, та по об'єктах критичної інфраструктури, щоб завдати якомога більшої шкоди. Загалом окупанти скерували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з яких вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілу:

4 людини загинули,

31 – зазнала поранень.

За словами голови ДОР, 10 постраждалих наразі перебувають у лікарні, 4 з них – у важкому стані. Під удар потрапили 4 райони області:

Дніпровський,

Кам'янський,

Нікопольський,

Криворізький.

У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідували рятувальники,

– зауважив Лукашук.

Дивіться фото наслідків обстрілів Дніпропетровщини / Фото Миколи Лукашука

Окрім цього, окупанти били по критичній інфраструктурі, зокрема у Кам'янському та Криворізькому районах.

"В Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води, нині водопостачання відновлено. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла", – розповів Лукашук.

Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебували понад 850 шахтарів, серед яких були жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, однак цей процес досі триває.

З хороших новин: силами ППО у Кривому Розі було збито два дрони-камікадзе Shahed-136,

– повідомив голова ДОР.

В Нікопольському районі ворожа ракета пошкодила склад сільгосппідприємства. Лукашук зауважив, що під час ракетних ударів всі працювали як один механізм – військова адміністрація, голови громад, співробітники ДСНС, правоохоронці.

"Ця робота не припиняється і зараз. Вдячний рятувальникам, поліцейським, медикам, енергетикам, працівникам комунальних служб, які сьогодні ліквідовували наслідки ворожих атак, рятували поранених – робили все, що в їхніх силах, аби допомогти області. Вдячний нашим військовим, які мужньо тримають оборону і звільняють окуповані території", – додав посадовець

Він зазначив, що Росія думає, що ракетними обстрілами зможе зупинити просування українських військ, тому вона вдається до терактів з метою тиску. Однак українці – єдині, незламні та згуртовані.

"Ми не відступимося. Сьогоднішній день – тому підтвердження. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо агресору жоден злочин. Варварство, вчинене російською федерацією, не залишиться безкарним. Російські терористи відповідатимуть за все", – підсумував Лукашук.

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Окупанти масовано атакували Україну

Речниця Національної поліції України Мар'яна Рева розповіла, що внаслідок масованих обстрілів зафіксували влучання у Києві та ще 14 регіонах України.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час масового обстрілу Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей.

Станом на 21:42 відомо, що внаслідок терористичних обстрілів загинули 11 людей, а ще 64 мирні жителі зазнали поранень.

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