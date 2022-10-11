Всех 854 работников подняли на поверхность. Спасательную операцию завершили к 2 часам ночи.

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Отметим, что шахтеры застряли под землей, поскольку находились там во время ракетных обстрелов. Около полуночи большинство из них уже спасли.

Какая ситуация в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что ликвидация последствий ракетных ударов все еще продолжается. В 04:40 возобновили электроснабжение в районе 17 квартала. По состоянию на 07:40 без света остаются 4 319 абонентов района "старого "СевГОКа". Службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения. Водоснабжением уже обеспечили 100% города.

Обратите внимание! По Кривому Рогу враг запустил 18 ракет. 5 смертоносных снарядов удалось сбить нашим силам ПВО.

Ночные обстрелы города

Ночью россияне продолжили обстреливать Кривой Рог. Они били из реактивных систем залпового огня "Ураган" по Зеленодольской общине. В селе Большая Костромка разрушили спортивный зал лицея. К счастью, обошлось без потерь.

В Никополе разрушениям подверглись заправка и магазин. Несколько домов полностью разрушены в Красногригорьевской общине, около 10 домов – повреждены. В результате обстрелов выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В Марганецкой и Мировской общине детали обстрелов еще уточняют. Уже известно, что там нет жертв у населения.

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