Усіх 854 працівників підняли на поверхню. Рятувальну операцію завершили до 2 години ночі.

До теми На Вінниччині дронами-камікадзе атакували Ладижинську ТЕС

Зауважимо, що шахтарі застрягли під землею, оскільки перебували там під час ракетного обстрілу. Близько опівночі більшість з них вже врятували.

Яка ситуація у Кривому Розі

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що ліквідація наслідків ракетних ударів все ще триває. О 04:40 відновили електропостачання в районі 17-го кварталу. Станом на 07:40 без світла залишаються 4 319 абонентів району "старого "ПівнГЗК". Служби продовжують працювати над відновленням електропостачання. Водночас водопостачанням вже забезпечили 100% міста.

Зверніть увагу! По Дніпропетровській області ворог запустив 18 ракет. 5 смертоносних снарядів вдалося збити нашим силам ППО.

Нічні обстріли області

Уночі росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровську область. Вони гатили з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по Зеленодольській громаді. У селі Велика Костромка зруйнували спортивну залу ліцею. На щастя, минулося без втрат.

У Нікополі руйнувань зазнали заправка та магазин. Кілька будинків повністю зруйновані у Червоногригорівській громаді, близько 10 домівок – пошкоджені. Унаслідок обстрілів виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій та Мирівській громадах деталі обстрілів ще уточнюють. Вже відомо, що там немає жертв серед населення.

Дивіться до теми – деталі обстрілів України 10 жовтня: відео