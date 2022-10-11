"Не виноваты простые люди" радуются ударам по украинским городам и даже выражают надежду, что такие же обстрелы повторятся. Журналист Андрей Цаплиенко проиллюстрировал комментарии россиян фотографиями с последствиями обстрелов.

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Цинические реакции россиян

В комментариях у пропагандистки Маргариты Симоньян, назвавшей удары якобы "ответом за Крымский мост" собралось немало любителей радоваться убийствам и разрушениям. Кто признался, что верит не в Бога, а в Путина, а кто назвал массированную атаку праздником.

Реакция рядовых россиян на ужас, который принесли нам российские ракеты. Это пишут в стране, где у сотен тысяч украинцев есть прямые родственники. И эти родственники, в лучшем случае, молча наблюдают за убийством своих близких,

– так отреагировал на комментарии россиян Цаплиенко.

Реакции россиян на массовый ракетный удар / Фото Андрея Цаплиенко

Пропагандистка Ольга Скабеева пошла еще дальше. В эфире своего пропагандистского шоу она хвасталась ракетными ударами по Украине и демонстрировала кадры, на которых видны поврежденные гражданские объекты. Путинистка Скабеева заявила о якобы 150 крылатых ракетах, запущенных Россией. Пропагандистка так восхищалась своим циничным рассказом, что на слове "Украина" у нее голос задрожал.

Как Скабеева радовалась ударам по Украине: смотрите видео

Главное о массовых ракетных ударах

Утром 10 октября россияне нанесли самый массовый ракетный удар по Украине со времен начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказалось большинство украинских регионов. Оккупанты запустили 84 ракеты, из которых 43 удалось сбить ПВО. Кроме того, враг запустил 24 беспилотника, из которых 13 удалось сбить.

В результате атаки погибли 12 человек, еще более 90 получили травмы и ранения. Атаки россиян повлекли за собой обесточивание более тысячи населенных пунктов и проблемы с водоснабжением. Также в результате обстрелов были проблемы со связью.

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